Schopheim/Wiesental: Neues Jahr, alte Probleme bei der S 6

Die Fahrgäste verlassen den Zug, gehen durch die Unterführung zum Gleis 2 und gesellen sich zu den Wartenden, die aufgrund des Ausfalls schon mindestens 30 Minuten dort stehen. Schneeregenschauer und Windböen machen das Warten nicht zum Vergnügen. Die Info-Anzeige kündigt den nächsten Zug in 15 Minuten an. Eine Zeit, die wie in Zeitlupe verrinnt. Was, wenn jetzt wer einen dringenden Termin hat? Was, wenn jetzt wer ein Baby dabei hat?

„Was für eine Unzuverlässigkeit, was ein Chaos!“

Endlich wird der nächste Zug mit einer Durchsage angekündigt: Einfahrt aus Basel auf Gleis 1. Die Hälfte der Fahrgäste rennt durch die Unterführung zum ersten Gleis. Taschen platzen, Lebensmittel kollern auf den Boden. Der Zug aus Basel rollt ein. Und dann der Hammer: Die Zuganzeige wechselt auf „Geschlossen“. Auch dieser Zug endet in Schopfheim und löst damit entrüstete Reaktionen aus. „Was ist das für eine Unzuverlässigkeit, was für ein Chaos!“ Erst der übernächste Zug schafft es tatsächlich, nach Zell zu fahren, wo man entnervt schließlich um 15 Uhr ankommt – knapp zwei Stunden nach Beginn der Odyssee in Basel.

Von teilweise „chaotischen Zuständen“ spricht auch Pro Schiene. Teilweise werde die S 6 nämlich noch mit 20-minütiger Verspätung bis Zell geführt; dann wieder werde die Etappe ersatzlos gestrichen.