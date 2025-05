Unbekannte Täter sind in einen Kindergarten in Hügelheim eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte sich die Tat zwischen Freitag und Sonntag, ereignet haben, teilt die Polizei mit. Offenbar gelangten die Täter in das Gebäude, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.