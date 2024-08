Die Behörden forderten die Bürger auf, in der Region sehr achtsam zu sein, weil die Wasserwege dort ein Lebensraum der gefährlichen Raubtiere seien. Im weltgrößten Inselstaat Indonesien sind Krokodilangriffe keine Seltenheit, besonders in ländlichen Gebieten, wo die Menschen oft in Flüssen baden. Die Molukken, früher wegen des blühenden Handels mit Muskatnuss und Co. auch Gewürzinseln genannt, liegen zwischen Sulawesi und Neu-Guinea.