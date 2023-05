Schüler Abschlussprüfung mit Zeitbonus

Die Prüfungstermine

Die Termine für die Prüfungen sind an der MORZ sowie an der GMS identisch. Am Montag, 15. Mai, steht das Fach Deutsch auf dem Prüfungsplan, am Mittwoch, 17. Mai, wird die Prüfung in der Pflichtfremdsprache Englisch geschrieben. Mathematik wird am Dienstag, 23. Mai, geprüft. Die Wahlpflichtfächer Alltag, Ernährung und Soziales (AES), Technik oder Französisch werden am 16. Mai geschrieben.

An der MORZ finden die mündlichen Prüfungen am 6. und 7. Juli statt, an der GMS werden die mündlichen Prüfungen zwischen dem 3. und 11. Juli abgehalten.

Die Inhalte

Im Fach Deutsch werden im Pflichtteil zu einem Sachtext Aufgaben unter anderem zum Textverständnis und zur Grammatik gestellt. Außerdem ist in diesem Schuljahr die Ganzschrift „Blackbird“ von Matthias Brandtoder oder alternativ„Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler verpflichtende Lektüre. Neben Aufgaben zum Textverständnis setzen sich die Schüler mit der Ganzschrift produktiv auseinander. Den Wahlteil bildet ein Aufsatz, dabei wählen die Schüler aus drei Aufgaben eine aus und fertigen entweder eine Textbeschreibung Lyrik, eine Textbeschreibung Prosa oder eine textgebundene Erörterung.

Zur Prüfung in den Pflichtfremdsprachen Englisch oder Französisch gehören Textaufgaben und Aufgaben zu Wortschatz und Grammatik. Zudem wird auch „Hörverstehen“ geprüft, das die ersten 30 Minuten der Prüfung ausmacht. In die Prüfungsleistung wird auch das Ergebnis der Kommunikationsprüfung vom März mit einbezogen.