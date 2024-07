Schüler-Freizeit: Sponsorenlauf für Landschulheim Urberg geplant

Vorsitzender Albrecht Schmidt begrüßte in der Mensa des Hans-Thoma-Gymnasiums (HTG) auch die Rektorin der benachbarten Theodor- Heuss-Realschule (THR), Sonja Mohren, – denn: Die THR will sich der Trägergemeinschaft des Landschulheims in Urberg anschließen. Das Anliegen wurde in der Mitgliederversammlung einstimmig angenommen. Damit gehören dem Verein mit dem HTG, dem Hebel-Gymnasium Lörrach, dem Kant-Gymnasium in Weil am Rhein und der THR vier Schulen als Träger an. Dies werde sich sicher positiv auf die Belegungszahlen und die finanzielle sowie personelle Unterstützung des Landschulheims auswirken, meinte Schmidt. Beim Landschulheim selbst waren Renovierungsarbeiten im Außenbereich nötig: Sie wurden erfolgreich abgeschlossen. Im Herbst vergangenen Jahres wurden die Elektroinstallationen als marode eingestuft und deshalb ebenfalls repariert. Somit wurden die wichtigsten Renovierungsaufgaben abgearbeitet.