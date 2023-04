Schüleraustausch Dem Schwarzwald treu geblieben

Ihre Zeit in Deutschland hat sie immer in guter Erinnerung behalten. „Als ich jünger war, war mein Traum, irgendwann wieder in Deutschland zu wohnen“, sagt Jones, doch nach ihrer Heirat im Jahr 2007 und nach der Geburt ihres Sohnes vor zwölf Jahren habe sich das einfach nicht ergeben. Aber sie besuche das Kleine Wiesental so oft es möglich ist und war in den 30 Jahren seit ihrem Auslandsjahr bereits 13 Mal hier.

Kulturelle Unterschiede

Den Einladungen zu Hochzeiten, Geburtstagen oder Jubiläen von ihrer ehemaligen Gastfamilie oder Freunden folge sie immer gerne und bleibe für gewöhnlich zehn bis 14 Tage im Schwarzwald. Auch hätten sie schon deutsche Freunde in Australien besucht, berichtet Jones. Familie Eversberg flog zu Jones Hochzeit nach „Down Under“. Annemarie Eversberg erzählt, dass sie ebenso mit den kulturellen Unterschieden zu kämpfen hatten: Zur Hochzeit wollte sie einen traditionellen deutschen Türkranz anfertigen, was in Australien jedoch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen war – schließlich gelang es mit einem Seil aus dem Baumarkt und Gewächsen aus dem Garten.

Spaziergang für die Seele

Jones und die Eversbergs telefonieren seit ihrer gemeinsamen Zeit in Sallneck mindestens einmal im Monat. Und in den letzten Jahren schreibe man sich zudem öfters über Whatsapp und verfolge dort immer interessiert gegenseitig die geposteten Bilder, erläutert die 70-Jährige Annemarie Eversberg.

Beim Besuch zum 30. Jubiläum ihres Auslandsjahrs möchte es Jones etwas ruhiger angehen lassen und habe bisher nur ein paar Besuche bei Freunden und Spaziergänge in der Natur eingeplant. In Australien wohne sie in einem Vorort von Brisbane eine Stunde vom Meer entfernt. Dort sei es zwar auch schön, doch sie liebe die Berge und den Schwarzwald: „Hier spazieren zu gehen, ist gut für die Seele“. Noch hat Jones genügend Zeit für Spaziergänge im Kleinen Wiesental, bevor sie wieder die rund 30-stündige Reisezeit nach Australien auf sich nimmt.