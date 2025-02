Wieder einmal waren Austauschschüler des Lycée Franco-Allemand Buc (Deutsch-Französisches Gymnasium Buc) im Rahmen einer Klassenfahrt in Weil am Rhein zu Gast, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Eine Woche lang hätten Siebtklässler hier die Schulbank gedrückt, die Gegend erkundet und Freundschaften geknüpft. Im Rathaus wurden die jungen Gäste von Oberbürgermeisterin Diana Stöcker empfangen. Stöcker fragte nach, was den jungen Franzosen auf ihrer Reise aufgefallen ist und was ihnen als Jugendliche in ihrer Stadt wichtig ist. Dabei fielen Stichworte wie Sauberkeit, Sport- und Parkanlagen sowie Jugendräume. Frieden und Naturschutz waren ihnen darüber hinaus wichtige Anliegen. Als Dankeschön sangen die Jugendlichen die Europahymne „Ode an die Freude“ speziell für Diana Stöcker, die sich gleich noch die „Marseillaise“, also die französische Nationalhymne wünschte. Zum Abschluss gab es für die Schüler einen Sportbeutel mit Informationsmaterial, Andenken und Süßigkeiten, heißt es.