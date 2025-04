Schulbibliothek in der Gemeinschaftsschule: Harry Potter zu zweiten Mal auf Englisch lesen

Luise, Marie und Emilie aus der siebten Klasse lesen gern. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Regale sind bestückt mit Büchern aus dem Bestand und Sachspenden der Weiler, die jüngst aus Anlass der Eröffnung hier abgegeben wurden. „Wir haben unfassbar viel bekommen“, freut sich Krompholz. Sie sortiert die Neuzugänge nach und nach ein und kann dabei auf umfangreiche Vorarbeiten von Charlotte Aschenbrenner aufbauen. Dabei wird sie tatkräftig von Jerôme, Leo und Jason unterstützt. Die drei Jungen aus der fünften Klasse sind Feuer und Flamme für ihre Aufgabe und würden gern noch mehr viel mehr helfen.

Die Schüler sollen gern in die Bibliothek kommen

Die Bibliothek ist donnerstags in der ersten Stunde geöffnet – als Belohnung für Kinder, die bereits mit ihren Aufgaben fertig sind –, außerdem dienstags und mittwochs in der Mittagspause sowie am Freitag in der sechsten Stunde. Noch funktioniere der Verleih mit Zetteln, er soll aber bald schon digital erfolgen, sagt Krompholz. In Kooperation mit den Kunstlehrern wird der Raum auch von Schülerhand dekoriert.

Fächerübergreifendes Arbeiten: Die Buchstabenbilder oben sind im Kunstunterricht entstanden. Foto: Beatrice Ehrlich

Die Nachfrage sei in allen Altersgruppen hoch. Die Gemeinschaftsschüler – rund 560 sind es insgesamt von der fünften bis zur neunten Klasse – kämen gern hierher, manche auch zum Lernen an den wenigen Tisch-Arbeitsplätzen. Wenn Schüler einen besonderen Buchwunsch haben, können sie ihn auf einem Blatt notieren, und Krompholz bemüht sich um Abhilfe. „Das Tagebuch der Anne Frank“ hat ein Kind aufgeschrieben, andere wünschen sich „Fünf Freunde“, oder auch Bücher über „Quantenphysik“ oder „Geldanlage“.

Mehr Information

Die Gemeinschaftsschule nimmt für ihre Schulbibliothek gern weitere Spenden gut erhaltener Bücher entgegen. Besonders über Mangas, englischsprachige Bücher und Jugendbuch-Klassiker freue man sich, während der Bedarf an Sachbüchern bereits ganz gut gedeckt sei, sagt Krompholz.