Schulcampus Schopfheim: Einweihungsfeier für Sporthalle und Juz

Foto: Anja Bertsch

Selbstredend stehen am Feier-Tag alle (oder doch die meisten) Türen auf dem Campus neugierigen Besuchern weit offen. Vertiefte Einblicke in die neue Architektur und hinter die Kulissen verschaffen den Tag über Führungen.

Promispiel

Ein besonderes Highlight soll das Promispiel um 16.15 Uhr werden: Eine Auswahl des HSV wird auf dem Handballfeld gegen die „Schopfheim Allstars“ antreten – darunter Ex-Burgi Christof Nitz, der seine sportlichen Ambitionen seinstmals regelmäßig beim Beach-Volleyball auf dem Marktplatz unter Beweis gestellt hatte, alte und neue Gemeinderäte, und „altgediente Handballer aus der Verwaltung“, wie Krispin schmunzelnd verrät: „Das wird sicher interessant – und lustig.“

Positives Signal

„Es freut mich sehr, dass wir diesen wichtigen Meilenstein in einem solchen Rahmen gemeinsam feiern“, betont im Rahmen des Pressegesprächs der Technische Beigeordente Thomas Schmitz – und hat dabei auch das Team an Rathausmitarbeitern und externen Kräften im Blick, die den langwierigen und keineswegs komplikationslosen Prozess an der Roggenbachstraße begleitet haben und weiter begleiten: Über die vergangenen acht Jahre hinweg ist so einiges an Arbeit, Schweiß und nicht zuletzt Geld in das Megaprojekt „Campus“ geflossen, das neben Abriss der alten und Bau der neuen Halle den Neubau der Hebelschule und die Sanierung von Mensa, Altbau und Technikgebäude umfasst. Allein die neue Halle mitsamt Juz kostete etwa 14,5 Millionen Euro, insgesamt kratzt das Projekt an der 40 Millionen-Marke.