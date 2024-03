Schule: G 9: Gymnasien müssen sich erneuern

Der Schulalltag

Im übrigen, so Braun, führe G 9 zu weniger Nachmittagsunterricht – was zwar neue Möglichkeiten für Ags biete und für Entzerrung im Schulalltag sorge. Gleichzeitig halte er es für wahrscheinlich, dass etlichen arbeitenden Eltern noch nicht bewusst ist, dass die Kinder künftig womöglich viel häufiger allein zuhause sein werden. Denn, so Braun: „G9 wird ohne Ganztagsschul-Angebot kommen“.

Die Schullandschaft

Hellbergschule, Realschule, Gemeinschaftsschule, berufliche Gymnasien: Sie alle hätten in der Schullandschaft „mehr als eine Berechtigung“, sagt Müller. Gerade Letztere böten jetzt schon eine etablierte Alternative zu G 8 – unklar sei dagegen, wie sich G9 als neues Standardangebot gymnasialer Bildung auf diese Schulen auswirken wird.