Schule geht ins Pflegeheim: Wenn Jung und Alt „zusammen“ gärtnern

„Das sah schon sehr verwildert aus. Es hat mich in den Fingern gejuckt“, sagt Helma Schweizer. Es ist nicht lang her, da hatte die 85-Jährige in Steinen selbst noch einen Garten, den sie rund ums Jahr beackert hat.

Mit Freude schauen die älteren Frauen den Kindern bei der Gartenarbeit zu. Foto: Beatrice Ehrlich

Aufgrund einer Krankheit musste sie ihre Eigenständigkeit aufgeben. Mit Vergnügen, aber auch ein bisschen kritisch beobachtet sie die wuselnden Kinder. An den Brombeerstrauch wagt sich keiner heran, hat sie beobachtet.