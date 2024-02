Schule in Maulburg: Für jeden Schüler ein Tabletcomputer

Haug stellte daraufhin vor, was dies für die Wiesentalschule bedeutet. Wie er erklärte, sind in der Schule seit etwa drei Jahren Tabletcomputer im Einsatz, die im Rahmen der Corona-Soforthilfemaßnahmen angeschafft wurden. Diese Tablets hätten sich im Einsatz bei Lehrern und Schülern „sehr bewährt“. Schüler hätten teilweise die Möglichkeit, sich die Tablets im Unterricht zu holen. Schon länger sei in der Wiesentalschule aber klar, „dass der Weg da nicht zu ende ist“. Wie an anderen Schulen, möchte man auch die Schüler in Maulburg „eins zu eins“ mit Tablets ausstatten. Nach Vorstellung der Schulleitung soll „jeder Schüler rund um die Uhr“ sein eigenes mobiles Endgerät zum arbeiten und lernen zur Verfügung haben.