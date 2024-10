Schule in Schopfheim: Sozialarbeit immer wichtiger

Auffälligkeiten keine Frage der sozialen Herkunft

Auffälligkeiten im Schulalltag sind keine Frage der sozialen Herkunft und des Bildungsgrades. Diese Erkenntnis brachte der Vortrag von Carmen Kast, Schulsozialarbeiterin am Theodor-Heuss-Gymnasium. Sie zählte die ganze Palette an Jugendgefährdungen auf, die sie in ihrer vierjährigen Tätigkeit an der Schule erlebt hat: Zoff mit den Lehrern, Streit mit den Eltern, Einfluss sozialer Medien, Panikattacken, Suizidgedanken, Suchtmittelmissbrauch, Liebeskummer, psychische Erkrankungen oder Gewalt.

Exemplarisch schilderte Kast den Fall einer Sechstklässlerin, die immer öfter die Schule schwänzte. Einer Lehrerin vertraute die Schülerin ihre Suizidgedanken an. Die Lehrerin übergab an die Schulsozialarbeiterin, die mit dem Mädchen viele Gespräche geführt und dann Kontakt zur Mutter aufgenommen habe. Als sie die Mutter einlud, erfuhr sie, dass diese selbst an einer psychischen Erkrankung litt. Die Sozialarbeiterin konnte durch ihre gute Vernetzung weitere Therapieschritte einleiten.