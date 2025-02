Schulen im Fokus: Stadt Lörrach baut den Sanierungsstau an Gebäuden ab

„Investitionen in die Bildungseinrichtungen bleiben eine zentrale Aufgabe für die Stadt“, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic im Ausschuss für Umwelt und Technik. Der personelle Rahmen im Fachbereich Hochbau sei im Vergleich zu 2024 nahezu unverändert. Von den 30,5 Stellen sind aktuell vier unbesetzt. „Alle offenen Stellen sind ausgeschrieben“, berichtet Robert Schäfer, Leiter des Fachbereichs. Trotz der wirtschaftlich stagnierenden Lage steigen die Baupreise weiter an. Laut Statistischem Bundesamt seien die Preise für Ausbauarbeiten in Gebäuden im Vergleich zum Vorjahr um fast vier Prozent gestiegen.