Die Grundschulempfehlung

Zunahmen sind in diesem Jahr wieder an einigen der weiterführenden Schulen zu verzeichnen. Ausnahme ist hier das HTG, das im Vorjahr eine sehr hohe Zahl an Anmeldungen verzeichnete. „Möglicherweise hat der Rückgang in diesem Jahr unter anderem auch mit der neuen Grundschulempfehlung zu tun, die erstmalig, neben den Kompass4-Arbeiten, gegebenenfalls zusätzlich mit den Potenzialtests für die Aufnahme an einem Gymnasium verbunden war“, so die Stadt.