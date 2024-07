Der neue Erlass wurde von Bildungsminister Giuseppe Valditara veröffentlicht, der der rechtsnationalen Partei Lega angehört. Mit dem Handy-Verbot soll es im Unterricht wieder ruhiger werden. Zudem sollen Schüler wieder dazu gebracht werden, mit der Hand zu schreiben.

Dazu ordnete Valditara die Wiedereinführung eines "Schülerkalenders" an, in dem die Aufgaben mit einem Stift eingetragen werden müssen. "Wir müssen unsere Kinder wieder an Stift und Papier gewöhnen", sagte der Minister. Auf diese Weise sollen Eltern auch besser verfolgen können, was sich in der Schule tut.