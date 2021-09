Schulen Lehrer-Präsident weist Vorwurf von Passauer Pädagogen zurück

"Hanebüchen" und "völligen Unsinn" nannte er diese Einschätzung in der "Passauer Neuen Presse" (PNP/Samstagsausgabe). "Wenn das stimmen würde, was Herr Seibert sagt, warum bestehen dann 95 bis 98 Prozent das Examen?", sagte Meidinger - und spielte den Ball zurück: "Da fehlt's ja dann an der Universität."

Der Passauer Schulpädagogik-Professor Norbert Seibert hatte zuvor ebenfalls in der PNP gesagt: "Über 40 Prozent der Lehrer in Deutschland sind eigentlich nicht geeignet". In Bayern verhindere die mangelhafte Lehrerausbildung den Beruf - anstatt gut darauf vorzubereiten, sagte Seibert. "Das muss geändert werden, denn nicht jeder kann Lehrer."