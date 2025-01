Schulen und Bildungsreform: Schulstandort Lörrach stellt sich neu auf

Die lokale Schullandschaft

In städtischer Trägerschaft befinden sich in Lörrach zehn Grundschulen, eine Werkrealschule, eine Realschule, eine Gemeinschaftsschule, zwei Gymnasien und ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Damit sind alle im Schulgesetz vorgesehenen allgemeinbildenden Schularten vorhanden. Mit Blick auf Schulen und Schulformen stehe Lörracher Kindern und Jugendlichen damit „die maximale Bandbreite an schulischen Bildungswegen und Abschlussmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung“, betont die Stadt. Die Angebote von Privatschulen seien ein weiterer wichtiger Baustein dieser Bildungslandschaft.

Die Bildungsreform

Die von der Landesregierung aufgegleisten Bildungsreformen – ihre Verabschiedung steht noch aus – sehen etwa die Rückkehr zu G9 und eine verbindlichere Grundschulempfehlung vor. Zudem sollen Ganztagsgrundschulen ausgebaut und frühkindliche Sprachförderung gezielter angeboten werden – so sind etwa „Juniorklassen“ an Grundschulstandorten vorgesehen.

Ab dem Jahr 2026 haben darüber hinaus alle Grundschüler Anspruch auf Förderung und Betreuung an fünf Tagen mit je acht Stunden. Hier sei die Kommune bereits recht gut aufgestellt. Seit rund fünfzehn Jahren wird eine Schulkindbetreuung an allen Standorten vorgehalten. „Mit den beiden großen Trägern SAK und Kaltenbach-Stiftung wurden sukzessive die Angebote und die Qualität ausgebaut“, betont die Verwaltung. Seit 2014 hat die Stadt zwei Drittel ihrer Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen umgewandelt. Vor und nach dem Unterricht gibt es die Schulkindbetreuung an allen Grundschulen montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr. Hier leiste Lörrach sogar mehr, als es der Rechtsanspruch vorsieht.