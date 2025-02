Schulentwicklung: Zweite Gemeinschaftsschule für Lörrach angedacht

Deshalb denkt die Stadt über Handlungsoptionen nach: „Es gibt die Idee einer zweiten Realschule in der Stadt genauso wie neuerdings die Idee einer zweiten Gemeinschaftsschule, mit der die Hoffnung verbunden ist, eine gemeinsame gymnasiale Oberstufe an den dann beiden Gemeinschaftsschulen einrichten zu können.“ Wo sich diese Schule in Lörrach befinden könnte, präzisiert die Stadt gegenwärtig noch nicht.

Ein drittes Gymnasium wird eher nicht angestrebt

Zum jetzigen Zeitpunkt zeichne sich ab, „dass ein zusätzliches drittes Gymnasium an einem anderen Standort nicht zu den Favoriten unter den Optionen gehört“, so die Kommune wörtlich. Sie erwähnt das dritte Gymnasium explizit, weil dieses beim letzten Schulentwicklungsplanungsprozess als Option zur Entlastung der beiden Campus-Gymnasien, insbesondere des Hans-Thoma-Gymnasiums (HTG), vorgesehen war. Das Kultusministerium hatte die Einrichtung eines dritten Gymnasiums am Standort Neumattschule bereits im Grundsatz genehmigt, indes kam es letztlich nie dazu. Ausschlaggebend waren vor allem die zu erwartenden hohen Kosten. Statt dessen sollte das HTG durch einen Erweiterungsbau auf dem Campus entlastet werden – der dann ebenfalls nicht kam.

Keine Zustimmung vom Ministerium erhielt damals der Antrag zur Einrichtung einer zweiten Realschule im Verbund mit der Werkrealschule in Brombach. Indes könnte in dieser Frage angesichts neuer Rahmenbedingungen die Beurteilung des Kultusministeriums heute womöglich anders ausfallen.