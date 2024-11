Schulleben in Landkreis: Schulseelsorger will Schülern Hoffnung und Mut geben

Sie soll Raum für all das bieten, was im Kontext der Schule „auf der Seele liegt“ und richtet sich an alle am Schulleben Beteiligten. Sie sehe den Menschen unabhängig von Leistung und Anforderungsdruck, denn jeder Mensch sei mehr als die Summe seiner Leistungen. Schulseelsorge berät Menschen in schwierigen und belastenden Situationen, insbesondere bei Sorgen und Ängsten, Umgang mit Krankheit, Tod und Trauer, Gedanken an Suizid, Leistungsdruck und Umgang mit Stress, Problemen in der Partnerschaft, Fragen zur persönlichen und religiösen Orientierung und vielem mehr.