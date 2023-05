Schulsozialarbeit Grenzach-Wyhlen Gemeinde springt finanziell ein

Es lag eine Mischung aus Vorwahlkampf-Stimmung, persönlicher Betroffenheit und Prinzipientreue in der Luft, als der Gemeinderat am Dienstabend das Thema Sozialarbeit an den Grundschulen auf der Tagesordnung hatte. Teile der Ratsdebatte verliefen geradezu wild und emotional.