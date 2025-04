Schutz der Weltmeere: NGOs verlangen Ende der Öl- und Gasförderung im Meer

Vom 9. bis 13. Juni findet in Nizza an der französischen Mittelmeerküste die dritte UN-Ozeankonferenz statt, nach New York (2017) und Lissabon (2022). Es geht darum, in Einklang mit den Zielen des Klimaabkommens von 2015 nun Vereinbarungen zum Schutz der Ozeane zu treffen. Das entspricht auch einem der 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG), dem Ziel 14. Dabei geht es darum, Ozeane und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen.