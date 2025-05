Schutz von Satelliten Esa sieht Fortschritte beim "Wettrüsten" gegen Cyberangriffe

Das Zentrum ist nach den Worten von Rückert nur ein Baustein in der Abwehr von Angriffen. "Es ist weiter in der Entwicklung." Diese Weiterentwicklung der Cybersicherheit bei der Esa ist für Densing eine existenzielle Frage. "Wir leben vom Vertrauen unserer Kunden", sagte er. "An dem Tag, an dem wir die Kontrolle über einen unserer Satelliten verlieren, verlieren wir dieses Vertrauen."