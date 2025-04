Schwarz-rote Bundesregierung Zurück auf großer Bühne - Söder genießt seine neue Rolle

Söder wird in Indien "sehr ungewöhnlich" empfangen

Zwar wurde die Reise schon lange vor der Regierungsbildung geplant, doch nun wirkt sie wie die perfekte Bühne für den neuen Söder. Auch in Delhi hat sich längst herumgesprochen, dass er mehr ist als ein einfacher Ministerpräsident. Sein Wort hat wieder deutlich mehr Gewicht, auch wenn die neue Regierung noch nicht ansatzweise in Amt und Würden ist.

Erkennbar wird dies in Indien bei einem Mittagessen, welches Außenminister Subrahmanyam Jaishankar zu seinen Ehren ausgerichtet - und dies nicht irgendwo, sondern im Hyderabad House, dem offiziellen Gästehaus des indischen Premierministers. Die Tatsache, dass ein bayerischer Ministerpräsident so empfangen wird, sei "sehr ungewöhnlich", heißt es hier aus Diplomatenkreisen. Bei so viel Ehre ist es für Söder wohl zu verschmerzen, dass Amtsinhaber Narendra Modi ihn nicht auch noch selbst empfängt - immerhin hatte dieser Söder auch nach Indien eingeladen.

Und noch etwas macht der neue Markus Söder jetzt anders

Und noch etwas handhabt der neue Markus Söder zumindest bei dieser Reise in Indien anders: Innenpolitische Diskussionen wie die von Merz in einem Interview aufgebrachte Debatte um eine Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur will er auch auf Nachfrage partout nicht kommentieren. Andernorts in der CSU, so ist zu hören, kommen die Worte "ohne jede Not" nicht gut an, immerhin war dies eines der wichtigsten Wahlversprechen der Union. Vor nicht langer Zeit hätte sich Söder hier seinen Kommentar sicher nicht verkniffen. Nun kann er sich sicher sein, dass sein Wort auch zu anderer Zeit und auch ohne großes Publikum gehört wird.