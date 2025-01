Treffen fand zum zehnten Mal statt

Roland Christ, Vorsitzender des Weiler Schwarzwaldvereins, begrüßte die große Gästeschar, Werner Tiedemann von der Lörracher Gruppe und Antonia Vicari aus Basel schlossen sich an. Christ dankte Antonia Duttenhöfer und Fritz Walter für die jahrzehntelange Organisation des „Glühweinstands“.

Zum zehnten Mal fand das Treffen statt an einem Ort, der für beide Vereine Vergangenes verbindet, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Namensgeber Hermann Daur stammte aus Stetten, lebte dann in Ötlingen, sein Lieblingsort war die Höhe über Ötlingen, heißt es in der Mitteilung. Ihm zu Ehren errichtete der Schwarzwaldverein Lörrach 1925 die Hütte, schenkte sie 1972 der Weiler Ortsgruppe, die diese nach einem Brandanschlag an die Stadt Weil am Rhein übergab. Ein Neuaufbau war dem Verein nicht möglich. So baute die Stadt die Hütte wieder auf und kümmert sich bis heute darum.