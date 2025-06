Schwarzwaldverein Kandern: Wandern zum Jubiläum

Die letzte Jubiläumswanderung führte von Kandern nach Basel und wurde vom Schwarzwaldverein Kandern zusammen mit dem Ortsverein Lörrach organisiert. Bevor sich die Wandergruppe auf die 26,5 Kilometer lange Strecke machte, wurde sie am Bahnhof der Kandertalbahn begrüßt und auf den Weg geschickt von Bürgermeisterin Simone Penner, vom Vorsitzenden des Kanderner Ortsvereins Klaus Steffe, von Ulrike Walter aus der Freiburger Hauptgeschäftsstelle sowie von den Wanderführerinnen Steffi Rothmann und Natalie Godau aus Lörrach. Die Stadt Kandern unter der Organisation der Leiterin der Tourist-Information Claudia Röder hatte für alle Brezeln und Croissants als Wegzehrung dabei, heißt es in der Mitteilung.

Unsere Empfehlung für Sie 125 Jahre Westweg Wandern nach Kandern Klaus Gülker erwandert den Westweg in umgekehrter Richtung. In Kandern wurde er vom Schwarzwaldverein begrüßt.

Die Radgruppe startete am Mittag in Richtung Basel mit Zwischenstopp an der Daur-Hütte, wo der Lörracher Schwarzwaldverein die Wanderer und Radler zu einer Rast einlud. Zum Abschluss des Tages gab es am Badischen Bahnhof einen Apéro.