Schwarzwaldverein Steinen 100-Jahr-Feier steht bevor

Rückblick

Wanderwart Fritz Förster berichtete von insgesamt 530 Teilnehmern, die 3331 Kilometer bewältigten. Höhepunkt war die Bergtour auf dem Brienzer Höhenweg. Es gab insgesamt 17 Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Der Verpflegungsstand am Martinimarkt trug sehr zur Verbesserung der Vereinskasse bei.

Wanderwege

Die Wegewarte Manfred Adler, Friedrich Göller und Kurt Vögtler kümmern sich um 130 Kilometer Wanderwege in Steinen und Maulburg (Mark Weber). Beim Vogelpark verlegten sie einen Weg und beim Schwarzwaldwegli beseitigten sie Sturmschäden. Die Altersmannschaft der Feuerwehrabteilung Endenburg übernahm die Reparaturarbeiten an einer defekten Brücke in der Höllschlucht. Die Arbeiten der Wegewarte erforderten etwa 50 Stunden. Vorsitzender Bodo Küster bedauerte, dass das Landratsamt keine Fahrgenehmigungen erteile. So könne nur nur ein Teil der Wege kontrolliert werden.