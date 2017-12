Schweden Nobelpreise werden in Oslo und Stockholm überreicht

Nachrichten-Ticker

02:51 Bahn nimmt Linienverkehr auf neuer Trasse Berlin-München auf

Berlin - Nach den Eröffnungsfeiern am Freitag wird die Deutsche Bahn heute auf der neuen Schnellfahrstrecke Berlin-München den regulären Betrieb aufnehmen. Der erste ICE fährt fahrplanmäßig um 6.30 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ab und wird um 11.02 Uhr in München erwartet. In Gegenrichtung startet der erste Zug um 6.55 Uhr am Münchner Hauptbahnhof. Dessen Ankunft ist für 11.29 Uhr in Berlin vorgesehen. Der Neu- und Ausbau der Gesamtstrecke kostete rund zehn Milliarden Euro.

02:08 Göteburg:Maskierte werfen brennende Gegenstände auf Synagoge

Göteborg - Maskierte Jugendliche haben eine Synagoge im Zentrum der südschwedischen Stadt Göteborg mit brennenden Gegenständen beworfen. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am späten Abend. Auf dem Gelände der Synagoge hätten sich zu dem Zeitpunkt rund zwanzig junge Leute bei einer Veranstaltung befunden. Wegen des Nieselregens habe das Gebäude kein Feuer gefangen, hieß es. Demnach wurde niemand verletzt. Die Polizei blieb aus Sicherheitsgründen über Nacht vor Ort.

01:44 Nobelpreise werden in Oslo und Stockholm überreicht

Oslo/Stockholm - Die diesjährigen Nobelpreisträger nehmen heute ihre Auszeichnungen entgegen. In Oslo bekommt die Anti-Atomwaffen-Kampagne Ican für ihre "bahnbrechenden Bemühungen um ein vertragliches Verbot solcher Waffen" den Friedensnobelpreis. Im schwedischen Stockholm überreicht König Carl Gustaf am Nachmittag die Auszeichnungen in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Wirtschaftswissenschaft und Literatur. Die Preise werden traditionell am Todestag des Stifters Alfred Nobel verliehen.

01:04 Chef der Arabischen Liga: Vertrauen in USA gestört

Gaza - Der Generalsekretär der Arabischen Liga sieht das Vertrauen in die USA als Vermittler im Nahost-Konflikt als gestört. Der umstrittene US-Entschluss zur Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt werfe "Fragen zu ihrer Rolle und ihrer Verpflichtung für die Stärkung von Stabilität und Frieden in der Region auf", sagte Ahmed Abul Gheit bei einer Dringlichkeitssitzung des Staatenbundes in Kairo. Seit der Entscheidung von US-Präsidnet Donald Trump kommt es im Heiligen Land zu Unruhen. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist auf vier gestiegen.

00:42 Söder: Unions-Zuwanderungskompromiss gute Basis

Berlin - Vor dem neuen Anlauf zu einer Regierungsbildung pocht der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf den Unionskurs in der Flüchtlingspolitik. Bürgerversicherung und Steuererhöhungen seien nicht die Antworten auf die drängenden Fragen, sagte der CSU-Politiker der "Welt am Sonntag" mit Blick auf SPD-Kernpunkte. Stattdessen gehe es um Zuwanderung und Familiennachzug. Hier sei etwa "der gemeinsame Kurs mit der CDU in der Flüchtlingspolitik" eine gute Basis für die Verhandlungen.