New York (dpa) – Im Strafprozess gegen Donald Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hat Kronzeuge Michael Cohen über seine Arbeit zur Unterdrückung von negativen Berichten gesprochen. Cohen sagte im Beisein Trumps bei dem Verfahren in New York aus, er habe dafür mit dem ehemaligen Herausgeber eines Boulevardblattes, David Pecker, zusammengearbeitet, wie im Gericht anwesende Journalisten in New York übereinstimmend berichteten.