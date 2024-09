Schweigmatter Schwimmbad: Abschied vom Sommer – oder für immer?

Betreiber gesucht

Der designierte Ortsvorsteher Sebastian Johannsen indes glaubt nicht, dass die Tage des Schwimmbads gezählt sind. „Wir sind optimistisch bei der Suche nach einem neuen Betreiber“, sagte er zur Zukunft des Schwimmbades und verweist auf die Bedeutung des beschaulichen Kleinods, das zum einen viele Gäste von auswärts in die Höhe lockt, zum anderen auch den Einheimischen als Treffpunkt dient, die auch mal nur auf einen Kaffee vorbeikommen. Der Pachtvertrag zwischen dem Schweigmattverein und der Stadt läuft zum Jahresende aus und soll nicht verlängert werden. Der Betriebskostenzuschuss der Stadt in Höhe von 35 000 Euro wird ohne Vorlage eines tragfähigen Konzeptes ebenfalls nicht verlängert. Gesucht wird nun ein Betreiber, der das Bad führt – als kleines Unternehmen oder in Form eines Vereins, der entsprechend Fördergelder beantragen kann.