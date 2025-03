Schweigmatter Schwimmbad: Als Vereinsmitglied zum Badevergnügen

Symbolische Pacht: Ein Euro

Geschafft haben sie schon viel. Die Gemeinnützigkeit ist anerkannt, die Stadt Schopfheim gibt einen Startzuschuss von 25 000 Euro (für die ersten zwei Jahre, danach sollen es noch 20 000 Euro sein), und das Vereinsguthaben lässt einen gesicherten Anfang zu. Mit dem Satzungsbeschluss im Dezember ging das Feintuning weiter. Mittlerweile ist die Pachtvereinbarung mit der Stadt geregelt: Für den symbolischen Betrag von einem Euro pro Jahr kann der Verein das Gelände als Bad nutzen und betreiben.

Gestaffelte Beiträge

In der Mitgliederversammlung am Dienstag ging es nun um Mitgliedsbeiträge für den Förderverein. Die Halle in Raitbach war zur Versammlung voll, das Interesse groß und die Wortbeiträge rege und zielführend.