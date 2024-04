Schweiz Ukraine-Gipfel: "Knochenarbeit" auf dem Weg zum Frieden

Doch mit Friedensverhandlungen - zwei Konfliktparteien plus Vermittler - wird das Treffen nichts zu tun haben. Es geht darum, dass die Ukraine für ihre Position international mehr Unterstützer bekommt. Moskau braucht dafür nicht am Tisch zu sitzen. Trotzdem könnte das Treffen Gewicht bekommen, wenn die Chefs der G7 nach ihrem Gipfel in Italien einen Abstecher in die Schweiz machen. Fragen und Antworten, was zu erwarten sein könnte:

Was soll auf dem Treffen erreicht werden?

"Das Ziel der Konferenz besteht darin, Möglichkeiten und Wege für einen Start des Friedensprozesses zu finden", sagte die Schweizer Präsidentin Viola Amherd. Dazu soll eine gemeinsame Abschlusserklärung ausverhandelt werden. Man habe dabei einen "dauerhaften und gerechten Frieden in der Ukraine" im Blick, sagte Amherd.