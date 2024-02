Schwerer Unfall: Radfahrer kollidiert mit Reh

Auf dem Weilweg bei Haltingen

Der Radfahrer befuhr den Weilweg in Richtung Haltingen, als zwischen Weil am Rhein und Haltingen mehrere Rehe den Weilweg querten. Der Radfahrer kollidierte mit einem der querenden Rehe und stürzte. Durch den Sturz wurde der Radfahrer an der Schulter verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ein Krankenhaus.

Gehörn des Rehs blieb am Unfallort zurück

Das Reh verfing sich nach der Kollision zunächst in einem Weidezaun und konnte sich wohl selbst aus diesem wieder befreien. Am Unfallort zurück blieb das Gehörn des Rehes. Zur Nachschau wurde ein Jagdpächter verständigt.