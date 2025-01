Auf der K 6354 in Fahrtrichtung Rümmingen ist es am Sonntag gegen 13.44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 60-jährige Mann bergabwärts mit hoher Geschwindigkeit auf einem Tourenrad unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle und stürzte schwer. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm, was die Schwere der Verletzungen vermutlich begünstigte, heißt es im Polizeibericht. Der Mann erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallaufnahme und die weitere Sachbearbeitung erfolgen durch den Verkehrsdienst Weil am Rhein. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07621/98000 zu melden.