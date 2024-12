Bei einem Unfall am Montag gegen 6.15 Uhr sind auf der L 134 zwischen Hammerstein und Kandern schwer verletzt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die beiden Fahrzeuge waren auf der L 134 auf schneeglatter Fahrbahn frontal kollidiert. Ein 35-jähriger Mann geriet zwischen Hammerstein und Kandern in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto einer entgegenkommenden 48-Jährigen Pkw-Fahrerin. Der Mann kam schwer verletzt per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Beteiligter wurde per Hubschrauber ins Spital nach Basel geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und hatten einen Gesamtschaden von etwa 33 000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landstraße gesperrt, heißt es.