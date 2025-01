Sieben Verletzte und hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls, der sich am 16. Januar in Schliengen ereignet hat. Der Unfallverursacher war hochgradig betrunken, wie aus der Polizeimitteilung hervorgeht. Der 37-Jährige befuhr mit seinen drei Kindern – die alle nicht angeschnallt oder nicht ordnungsgemäß gesichert waren – die Umgehungsstraße von der B 3 kommend in Richtung Bahnhof, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Autofahrerin frontal kollidierte. Die hochschwangere Fahrerin sowie ein 30-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt, ein mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Der 37-jährige Fahrer sowie seine drei Kinder wurden leicht verletzt. Ein bei dem 37-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,75 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der 37-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch war der Wagen nicht zugelassen, da das Kennzeichen entstempelt ist. Ebenso steht im Raum, dass der 37-Jährige das Auto unbefugt in Gebrauch genommen hatte. Die Ermittlungen dazu dauern an. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Schaden wird auf etwa 35 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Umgehungsstraße komplett gesperrt.