Schwertransport in Minseln Millimeterarbeit beim Rangieren

Mit einem Glas Sekt

Zahlreiche Anwohner verfolgten den Start des Transporters auf der Straße mit einem Gläschen Sekt in der Hand – ein guter Brauch in Minseln, und zwar immer dann, wenn ein Schwertransport das Holzleimbau-Unternehmen zu nächtlicher Stunde verlässt. In Auftrag gegeben hatte das Brückenbauwerk übrigens die Stadtverwaltung Frankenberg an der Eder in Hessen.

Die Brücke soll künftig als Radweg-Brücke mit einer Gesamtlänge von 98 Meter in Ederdorf dienen.