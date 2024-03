Schwierige Zukunft: Klimakrise, hohe Kosten: Wohin steuert der Wintersport?

Die Terminkalender werden voller

Manche Sportler und Funktionäre fordern, sich auf die Kern-Monate im Winter zu konzentrieren, in denen die Chance auf Schnee am größten ist. Das aber hätte eine Verkleinerung der Weltcup-Kalender zur Folge - und wohl auch weniger finanzielle Einnahmen für die internationalen Verbände. Die wollen also mehr statt weniger. Der Ski- und Snowboard-Weltverband Fis nahm schon in der vorigen Saison eine - vermeintlich - spektakuläre Abfahrt am Matterhorn ins Programm. Sowohl im Herbst 2022 als auch 2023 fiel diese den Wetterbedingungen zum Opfer - ein PR-Desaster.

"Es gehört so aufgeteilt, dass man vier Monate lang Ski fährt", forderte der deutsche Chefcoach Christian Schweiger unlängst, "und nicht 13 Slaloms und irgendwelche besonderen Abfahrten im November auf 4000 Metern Höhe hat."

Neue Märkte und Events im Blick

Die Fis aber will unbedingt neue Reize setzen, etwa beim Skispringen. "Wir denken an eine mobile Anlage. Die könnten wir in Rio im Maracanã aufbauen und eine Riesenshow bieten", sagte Fis-Topfunktionär Sandro Pertile und sorgte damit für Aufsehen. Skispringen auf Matten in Brasilien oder in riesigen Indoor-Hallen in Dubai? Ob es dazu wirklich kommt - fraglich.