Schwieriges Puzzle DFL veröffentlicht Bundesliga-Spielpläne

Welche Eckdaten stehen bereits fest?

Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga, für das der Titelverteidiger in der Regel gesetzt ist, steigt am 18. August. Nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht es in die kurze Winterpause, die am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

In der 2. Bundesliga geht es bereits drei Wochen früher am 28. Juli los. Dafür haben die Clubs im Winter etwas mehr Zeit zum Verschnaufen. Nach dem 17. Spieltag (15.-17. Dezember) ruht der Ball bis zum 19. Januar 2024. Das Saisonfinale steigt am 19. Mai 2024.

Danach folgen noch die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga zwischen dem Tabellen-16. aus dem Oberhaus und dem Tabellendritten der 2. Liga (23. und 27. Mai) sowie um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zwischen dem Tabellen-16. aus dem Unterhaus und dem Tabellendritten der 3. Liga (24. und 28. Mai).

Gibt es Besonderheiten?

Wie in der vergangenen Saison duellieren sich knapp eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonauftakt der Meister (FC Bayern München) und der Pokalsieger (RB Leipzig) um den Supercup. Da der Termin am 12. August mit der 1. Runde im DFB-Pokal (11.-14. August) kollidiert, bestreiten die beiden Topteams ihre Erstrundenspiele erst Ende September.