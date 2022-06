Schwimm-WM Nach Silber-Auftakt: Wellbrock bereit für Titelverteidigung

"Die 1500 Meter sind ja mein bestes Steckenpferd", meinte der 24-Jährige vielsagend in Richtung Freitag, wenn der Vorlauf ansteht, vor allem aber auch in Sachen Finale am Samstag. Und nicht zu vergessen: Ab Sonntag geht es ins Freiwasser.

Medaille als "Brustlöser" für Wellbrock

Die Tatsache, dass auf seiner Sorgen-Distanz 800 Meter nun das erste Edelmetall zu Buche steht, könnte für den Freiwasser-Olympiasieger ein zusätzlicher Motivationsschub werden. "Jetzt kommt die Regeneration, dann geht es los", sagte Wellbrock mit sichtlicher Vorfreude. Und Trainer Bernd Berkhahn meinte: "Ich denke schon, dass die Medaille ein Brustlöser ist. Das gibt sehr viel Sicherheit in die eigene Form." Überhaupt merkt man dem Magdeburger derzeit die Lust auf das Schwimmen förmlich an. Selbst im Training musste ihn Berkhahn in Budapest schon etwas bremsen.