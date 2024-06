Regentropfen am Morgen gleich feuchte Liegewiese und wenige Schwimmbadbesucher. Nur zehn Teilnehmer haben die Gelegenheit zum Schwimm-Check im Müllheimer Freizeit- und Familienbad genutzt. Die Ortsgruppe Müllheim-Neuenburg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft beteiligte sich an den bundesweiten Schwimmabzeichentagen. Interessierte konnten ihr Können unter Beweis stellen und die Prüfung Schwimmabzeichen in Bronze, Silber oder Gold sowie das Seepferdchen ablegen. Abgenommen wurden ein Seepferdchen, drei Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) vier Abzeichen in Silber und eines in Gold, teilte die Ortsgruppe mit.