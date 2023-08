Schwimmbad in Steinen Rund 70 000 Besucher suchen Abkühlung

Freundlicher Umgang

Bei diesem Thema sei auch immer die Frage, wie man in den Wald hineinrufe, sagte Rieger. In seinen Bädern – das Unternehmen betreibt einige in der Region – pflege man einen freundlichen Umgang. Das zahle sich aus, auch in seinen Bädern nahe der französischen Grenze, in die viele Jugendliche aus dem Nachbarland kommen.

Probleme mit Badebekleidung gebe es ebenfalls nicht. Die Badeordnung in Steinen erlaube durchaus Schwimmkleidung, die mehr bedeckt als der übliche Badeanzug oder die Badehose. Auch Shortys, also Neoprenanzüge mit kurzen Ärmeln und Hosen, seien erlaubt, wenn die Badegäste das tragen wollten. Was die Badeordnung nicht hergebe, sei das Baden oben ohne, wie es in manchen Städten diskutiert wird und wurde, sagte Rieger. Aber in Steinen sei diese Frage bislang nicht aufgetreten.