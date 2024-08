Schwimmbad Schopfheim: Badesaison nimmt Fahrt auf

Positive Stimmung

Anders als so manches Bad in der Region, ist das Schopfheimer Exemplar von Problemen in Sachen Sicherheit, Besucherstress oder Personalnot bislang weitgehend verschont geblieben: Das Team der Bäder-Fachangestellten ist mit Leiter Mathias Wüst und seinen beiden Kollegen Ralf Wetzel und Yvonne Eich voll besetzt. Vormittags greift zusätzlich Mathias Wüsts Vater und Vorgänger Walter Wüst ins Rad, damit sich die anderen um den großen Rest jenseits der Beckenaufsicht kümmern können: die Pflege des weitläufigen Grünbereichs zum Beispiel, Arbeiten an der Mess- und Regeltechnik im Keller oder an der Solartechnik auf dem Dach. Am Wochenende sind bei der Beckenaufsicht zusätzlich Helfer der DLRG im Einsatz.

Thema Sicherheit

„Am Becken sind wir immer mindestens zu zweit“, verweist Wüst auf eine Grundregel. Wegen der vergleichsweise übersichtlichen Verhältnisse in Schopfheim sei das meist ausreichend; in anderen Bädern sei der Bedarf an Aufsichtspersonal deutlich höher. Aber auch in Schopfheim gilt: Wenn über 1500 Gäste da sind oder wenn „zusätzliche Gefahrenquellen“ wie der „Dreier“ geöffnet sind, braucht es mehr Aufsicht. Gleichzeitig ist klar, dass jeder Badegast eine Eigenverantwortung trägt – das gilt insbesondere auch am Kleinkindbecken: „Dort sind zu hundert Prozent die Eltern zur Aufsicht verpflichtet“, stellt Wüst klar.