Schwimmen: Grenzacher glänzen im Heidelberger Wasser

Mit Émilie und Manon Faucher mussten jedoch zwei aussichtsreiche Medaillenkandidatinnen, krankheitsbedingt abgemeldet werden. Auch Florian Löwe wurde krank, verpasste somit den zeitgleich in Freiburg ausgetragenen Wettkampf der Jahrgänge 2011.

Bereits am 23. Mai stehen für die Grenzacher Schwimmerinnen und Schwimmer die Süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart an. Dort trifft die erweiterte Mannschaft – diesmal mit sieben Grenzacher Athleten – auf die besten Schwimmerinnen und Schwimmer aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen.

Für einige von ihnen bietet sich hier die letzte Gelegenheit, sich für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu qualifizieren, die vom 11. bis 15. Juni in Berlin ausgetragen werden. pd