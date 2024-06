Schwimmen: Kasa in Titellaune

Über 100 Meter Rücken heimste Yoann Mößner (Jahrgang 2012/1:20,14) seinen zweiten badischen Meistertitel ein. Mößner hatte beim Anschlag fast sechs Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Sein RWL-Klubkamerad Kilian Neumann war im Jahrgang 2007 der Schnellste und belegte in der offenen Wertung Platz acht.

Teenager schlägt über50 Meter Brust zu

Nachdem für ihn die 200 Meter Distanz „zu lang und zu anstrengend“ war, schlug der RWL-Teenager Henry Dodds über 50 Meter Brust zu. In 34,47 Sekunden lag er am Ende im Jahrgang 2010 deutlich vor der Konkurrenz. Erneut Silber gab es für Amélie Tesche über diese Lage. Ihre Zeit: 39,47 Sekunden. Marlon Mühlebach (RWL) wurde im Jahrgang 2006 in 32,66 Sekunden Dritter.

Die zweite Medaille heimste Clara Schulze (RWL/2:34,40) als Dritte über 200 Meter Freistil ein. Mit dem badischen Meistertitel klappte es für Caroline Dahlke (RWL/Jahrgang 2009) in 2:19,58 Minuten. In der offene Klasse wurde Caroline Kasa (RWL) in 2:15,60 Minuten Zweite. Noch eine Medaille heimste Noah Deklerk (RWL/Jahrgang 2013) in 2:44,53 Minuten über 200 Meter Freistil ein. Maxim Barth (SSV Grenzach) war im Jahrgang 2012 nicht zu schlagen. In Siegerlaune präsentierte sich auch Kilian Neumann (RWL/Jahrgang 2007). Er siegte in 2:10,62 Minuten.

Über 200 Meter Delphin sicherte sich Lenia Seifert (RWL) ihren zweiten badischen Meistertitel. Ihre Zeit: 3:06,00 Minuten. Über dieselbe Distanz holte Anastasia Gvozdev (RWL) ihren ersten Meisteritel bei diesen Meisterschaften in Rheinfelden.

Weitere Ergebnisse

100 Meter Freistil, männlich

Jahrgang 2012: 7. Maxim Barth (SSV Grenzach) 1:14,74 Minuten. Jahrgang 2009: 8. Valentin Neumann (RW Lörrach) 1:02,76. Jahrgang 2008: 12. Laurenz Straßburger (SSV Grenzach) 1:02,65. Jahrgang 2007: 9. Lennart Schirrmeister (SSV Grenzach) 1:00,85. Jahrgang 2006: Lewis Rippstein (RW Lörrach) 58,68 Sekunden.

100 Meter Freistil, weiblich

Jahrgang 2010: 9. Lenia Seifert (RW Lörrach) 1:07,79. Jahrgang 2009: 8. Finja Deklerk (RW Lörrach) 1:06,42.

50 Meter Delphn, weiblich: Jahrgang 2010: 9. Lenia Seifert (RW Lörrach) 34,54 Sekunden. Jahrgang 2009: 9. Finja Deklerk (RW Lörrach) 35,34. Offene Klasse: 6. Caroline Kasa (RW Lörrach) 31,57.; 22. Natalie Schreiber (RW Lörrach) 33,34.

50 Meter Delphin, männlich: Jahrgang 2009: 10. Valentin Neumann (RW Lörrach) 31,73. Jahrgang 2008: 6. Laurenz Straßburger (SSV Grenzach) 30,33. Jahrgang 2007: 6. Lennart Schirrmeister (SSV Grenzach) 31,10.

200 Meter Brust, weiblich: Jahrgang 2013: 4. Annabella Schönbett (RW Lörrach) 3:47,37 Minuten. Jahrgang 2011: 5. Felicia Teta 3:12,89; 6. Agnes Berisha (beide SSV Grenzach) 3:21,56; 7. Heidi Schmidt (RW Lörrach) 3:26,41. Jahrgang 2010: Maelle Mößner (RWL) 3:23,12.

50 Meter Brust, weiblich, Jahrgang 2010: 5. Felicia Teta (SSV Grezach) 40,31 Sekunden; 9. Heidi Schmidt (RW Lörrach) 44,67. Jahrgang 2010: 4. Lenia Seifert (RW Lörrach) 37,12; 7. Maelle Mößner (RWL) 42,20. Offene Wertung: 6. Lebia Seifert (RWL).

50 Meter Brust, männlich: 5. Lennart Schirmeister (SSV Grenzach) 35,06.

200 Meter Freistil, weiblich, Jahrgang 2010: 10. Finja Deklerk (RWL) 2:31,19.