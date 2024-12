Schwimmen: Knapp gescheitert

Die Männer machten sich am Samstagnachmittag in der Oberliga auf den Weg zum Wettkampf nach Karlsruhe und erschwammen sich am Ende eines sehr ausgeglichenen Wettkampfs am Sonntag insgesamt 16 571 Zähler. Diese Punktzahl bedeutete Rang acht und den damit verbundenen Klassenerhalt für die Lörracher Schwimmer.

Bereits am Samstag mussten die Damen im Neuenburger Hallenbad ran. Mit überzeugenden Leistungen und mehreren Bestzeiten holten die RWL-Schwimmerinnen 15 486 Punkte. Diese Punktzahl bedeutete für die Rot-Weißen Platz eins in der Badenliga sowie den möglichen Aufstieg in die Oberliga. Da sich aber nur die zwei punktbesten Mannschaften aus der Württemberg- und Badenliga für den Aufstieg in die Oberliga qualifizierten, galt es, den Wettkampf der Württembergliga abzuwarten. Nach Eintreffen der Ergebnisse fehlten den Lörracher Schwimmerinnen lediglich 200 Punkte zum Aufstieg in die Oberliga. pm/bre