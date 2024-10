Damit zeigt sich, dass sie die Form durch den Sommer in den Herbst gerettet und eine gute Grundlage haben, wenn das reguläre Training in dieser Woche endlich im Hallenbad in Grenzach wieder aufgenommen werden kann.

In der Zeit zwischen dem Kälteeinbruch, der ein Training in den Freibädern unmöglich machte, bis zur Öffnung der Hallenbäder war einiges an Kreativität gefragt. Aus diesem Grund mussten die Schwimmer als „Badegäste“ freie Bahnen in den wenigen öffentlichen Bädern der Region suchen, um die Zeit bis zur Öffnung des Heimbades irgendwie zu überbrücken.