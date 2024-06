Schwimmen: Realistische Titel-Hoffnungen

RWL und SSVG: Erfolgreichin der Nachwuchsarbeit

Es haben sich in Rheinfelden 32 Vereine mit 376 Teilnehmern angemeldet. In den beiden Tagen erfolgen insgesamt 1730 Einzel- und 54 Staffelstarts. Top-Leistungen sind garantiert. Für die Fans dieser olympischen Kernsportart lohnt sich also ein Besuch im Schwimmbad der Stadt Rheinfelden an diesem Wochenende allemal.

Es kommt nicht so oft vor, dass so hochwertige Meisterschaften in unserer Region stattfinden. Das geschieht sonst meistens in den Hochburger Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg. In Heidelberg ist auch der Bundesstützpunkt des Deutschen Schwimmverbandes (DSV) angesiedelt. Er ist einer von sechs Bundesstützpunkten für Bundeskader in Deutschland.