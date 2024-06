Schwimmen: Rot-Weiße zählen zur Spitze in Baden

Dahlke die Nummer einsüber 50 Meter Rücken

Die beste Rückenschwimmerin Badens über 50 Meter Rücken heißt Caroline Dahlke (RW Lörrach). Dahlke, Jahrgang 2009, stand über diese Distanz in der offenen Wertung aller Starterinnen ganz oben auf dem Podest. Ihre Zeit: 32,71 Sekunden. Über 200 Meter Rücken war die Top 20-Schwimmerin bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in 2:40,25 Minuten die Schnellste ihres Jahrgangs. In der offenen Rangliste belegte sie Rang vier.

Auch am zweiten Tag war ein weiteres RWL-Ass viel beschäftig. Nach einem zweiten Platz in der offenen Klasse über 400 Meter Freistil (4:54,08 Minuten), einem dritten Rang über 200 Meter Delphin (2:49,09), Rang vier im Endlauf über 100 Meter Delfin (Jahrgang 2009 und älter/1:10,74 ) schlug die Caroline Kasa, 19-jährige Tiermedizin-Studentin, gegen Ende der zweitägigen Meisterschaften noch einmal eindrucksvoll zu. Kasa jubelte über die badischen Meistertitel über 50 Meter Freistil (28,18 Sekunden) und 200 Meter Lagen (2:34,62 Minuten). Die 19-Jährige studiert Tiermedizin in Berlin und geht viermal pro Woche ins Schwimmtraining. Doch nicht genug der sportlichen Aktivitäten. Die Freistil-Spezialistin betreibt Leistungssport auf dem Rennrad und joggt gerne.