Schwimmen: RWL-Schwimmer beeindrucken erneut

Mit 29 der 33 gemeldeten Schwimmerinnen und Schwimmern war Rot-Weiß Lörrach bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften (29./30. März) auf der langen Bahn in Freiburg vertreten. Im Westbad traten 360 Aktive aus 17 Vereinen des Bezirks Oberrhein gegeneinander an. Lörrach verbuchte 15 Jahrgangssiege sowie weitere 28 Podestplätze in der Jahrgangswertung für sich.